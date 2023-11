Desembargador desiste de viagem à Espanha com diárias de R$ 24 mil | A TARDE

O desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, Sebastião Ribeiro Martins, desistiu de ir a um congresso de Direito Civil em Salamanca, na Espanha, no qual receberia o valor de10 diárias para um evento que dura dois dias. Cada magistrado receberia cerca de R$ 24 mil.

Na última quinta, 9, uma reportagem do Estadão mostrou que quatro desembargadores do TJPI e suas mulheres receberiam, ao todo, cerca de R$ 97 mil para cobrir despesas da viagem à Espanha entre os dias 11 e 19 de novembro, sendo que o IX Congresso Intercontinental de Direito Civil acontecerá apenas nos dias 16 e 17.

"Desisti da viagem a Madrid e Salamanca para participar do Congresso Internacional de Direito Civil. Reafirmo que as passagens aéreas e as demais despesas com minha esposa seriam custeadas por mim, e não pelo Tribunal, é óbvio. Já comuniquei à Escola Judiciária e ao Presidente do Tribunal de Justiça a minha desistência de participar desse evento na Espanha, até porque estou de Plantão até domingo, dia 12?, afirmou Ribeiro Martins.

A declaração do desembargador foi publicada pelo Portal AZ e a desistência do magistrado foi confirmada pelo Estadão. Até o momento, a abdicação ainda não saiu em Diária Oficial.