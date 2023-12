Detentos gritam por socorro em celas do 'trem fantasma'; vídeo | A TARDE

Os presos nas celas de uma ala conhecida como "trem fantasma", que fica dentro da Penitenciária 1 de Presidente Venceslau, na região oeste do estado de São Paulo, passam horas gritando por socorro.

Como forma de punição, diante de violões das regras da unidade, eles passam semanas em um espaço isolado, escuro e sem condições de higiene, sendo observada a presença de ratos e outras pragas urbanas

As informações foram divulgadas por entidades defensoras dos direitos humanos. O "trem fantasma" é destinado para aos presos que cometeram faltas graves e aos ameaçados de morte no sistema prisional, como revela a coluna de Josmar Jozino, do Uol.

"Socorro, socorro. Meu Deus. Nos ajudem. Precisamos de vocês", são gritos que saem da área de castigo da penitenciária paulista.

A Defensoria Pública de São Paulo e o Ministério Público Federal apuram as condições sanitárias da ala, junto com os órgãos de defesa da cidadania.

De acordo com a SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária), na Penitenciária 1 de Presidente Venceslau são tomadas todas as providências em relação à manutenção da limpeza e controle da infestação de ratos e insetos.

A pasta ainda afirma que a penitenciária opera abaixo da capacidade de 781 presos, atualmente são 690. E que as celas voltadas para sanção disciplinar abrigam o preso por um período de 30 dias.