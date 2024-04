Diretor é afastado por fazer sexo com funcionária dentro da escola | A TARDE

O diretor da Escola Estadual Nossa Senhora da Penha, na Zona Leste de São Paulo, foi afastado por ter feito sexo com uma funcionária temporária no anfiteatro do colégio. Após o caso repercutir nas redes sociais, ele entrou com o pedido de licença médica com atestado.

O homem também é professor concursado na mesma instituição e não teria retomado as aulas desde que pediu a licença médica. Não há informações sobre qual a razão médica para o afastamento.

A polícia instaurou inquérito para apurar a divulgação das imagens. As circunstâncias do caso também são investigadas pelo 10º DP (Distrito Policial) da Penha, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo. As partes envolvidas no caso serão ouvidas durante a investigação e diligências seguem em andamento para o esclarecimento do caso, conforme a pasta.