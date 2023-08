Eco Nordeste vence Prêmio Nacional BNB de Jornalismo 2023

A série de reportagens “Caravana Nordeste Potência”, de autoria da jornalista Maristela Crispim, fotografia de Alice Sales e arte de Flavia P. Gurgel, da Agência de Conteúdo Eco Nordeste, conquista o Grande Prêmio Nacional Banco do Nordeste de Jornalismo, edição 2023. A premiação foi anunciada na noite de quinta-feira ,27, durante o 29º Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento, realizado na sede da instituição financeira, em Fortaleza (CE).

Neste ano, o Grande Prêmio, que representa a categoria Nacional da premiação, teve como objetivo contemplar trabalhos jornalísticos alinhados ao tema “A importância do Jornalismo para o desenvolvimento regional”. Publicada pela Eco Nordeste, em setembro de 2022 a série premiada contribuiu para a divulgação do Plano Nordeste Potência, que preconiza o desenvolvimento verde, com a recuperação do passivo socioambiental e a ampliação das fontes de energia renovável de forma justa e inclusiva na Bacia do Baixo São Francisco e no restante do Nordeste, resultado de uma coalizão de quatro organizações civis brasileiras: Centro Brasil no Clima (CBC), Fundo Casa Socioambiental, Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá) e Instituto ClimaInfo, com apoio do Instituto Clima e Sociedade (iCS).



A produção é composta de seis reportagens e mais seis webstories, que foi realizada segundo uma cobertura de uma expedição na qual as jornalistas Maristela Crispim e Alice Sales participaram a convite do Instituto ClimaInfo. Ao todo, a Caravana Nordeste Potência percorreu 2.830 quilômetros, entre 29 de agosto e 9 de setembro de 2022, por diversos municípios de Alagoas, Bahia e Pernambuco, ouvindo populações tradicionais, pesquisadores e outros atores que ajudam a compreender o processo de construção do que hoje é a Bacia do Baixo e Submédio São Francisco e como a região pode se desenvolver de forma menos impactante, ao considerar seus potenciais e tudo que foi feito até aqui.

Além do prêmio concedido à Eco Nordeste o Prêmio BNB de Jornalismo 2023 entregou outros cinco prêmios nacionais por mídia, onze prêmios estaduais considerando a área de atuação da instituição, um prêmio extrarregional e um prêmio universitário. Ao todo foram concedidos R$ 234 mil em prêmios. Concorreram nesta edição 233 trabalhos profissionais e universitários, veiculados em território nacional entre 1° de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2023.

Vale destacar que, entre os vencedores, há duas iniciativas de jornalismo digital independentes que fazem parte da Associação de Jornalismo Digital (Ajor). Além da Eco Nordeste, a Piauí Negócios venceu o Prêmio Estadual do Piauí.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE PREMIADOS:



Grande Prêmio Nacional – Caravana Nordeste Potência. Eco Nordeste. Fortaleza (CE). Autora: Maristela Machado Crispim.

Prêmio Nacional de Texto – Pimenta rosa capixaba conquista o mundo e pode ganhar Indicação Geográfica. Anuário do Agronegócio Capixaba. Guaçuí (ES). Autores: Leandro Fidelis, Fernanda Zandonadi.

Prêmio Nacional de Fotografia – Ceará ocupa a terceira maior geração de energia renovável do Nordeste. O Povo. Fortaleza (CE). Francisco Sampaio Fontenelle.

Prêmio Nacional de Áudio – Na Paraíba o agro não é pop, não é tech, mas é tudo... para muitos. Rádio Tabajara. João Pessoa (PB). Autores: Marcos Thomaz, Fernanda Gonçalves, Marcos Pak, João Lira.

Prêmio Nacional de Audiovisual – Vaqueiros do Sertão da Bahia - uma cultura que se mantém viva de geração em geração. TV Globo. São Paulo (SP). Autores: Bruna Marin, Douglas Campos, Anderson Oliveira, Maria Luiza Silveira, Leandro Cássio, Fabiola Marzabal.

Prêmio Nacional de Projetos Multimídia - Especial Cariri Pré-Histórico. O Povo. Fortaleza (CE). Autores: Catalina Leite, Fátima Sudário, Regina Ribeiro, Cristiane Frota, Isac Bernardo, Catalina Leite, Aurélio Alves.

Prêmio Estadual de Alagoas - Sol: A energia do Sertão. Gazeta de Alagoas. Maceió (AL). Autores: Hebert Borges, Regina Carvalho.

Prêmio Estadual da Bahia - Mineração na Chapada Diamantina ameaça alguns dos melhores cafés e cachaças do Brasil. Mongabay. Salvador (BA). Autor: Rafael Martins.

Prêmio Estadual do Ceará – A economia como caminho para a redução do desperdício. O Povo. Fortaleza (CE). Karyne Lane, Irna Cavalcante, Lucas Jansen, Fábio Lima.

Prêmio Estadual do Espírito Santo - Lavoura, pecuária e floresta: integração que dá certo. Revista Conexão Safra. Guaçuí (ES). Autores: Leandro Fidelis, Rosimeri Ronquetti.

Prêmio Estadual do Maranhão - Com desafios na área ambiental e mão de obra, agronegócio vira ferramenta para o desenvolvimento do MA. G1 Maranhão. São Luís (MA). Autor: Rafael Cardoso Souza.

Prêmio Estadual de Minas Gerais - O custo dos combustíveis para quem produz e a criatividade para garantir o transporte e a melhoria de vida no sertão. Estado de Minas. Montes Claros (MG). Autor: Luiz Ribeiro.

Prêmio Estadual da Paraíba - Série Energia Nossa - Segunda Temporada. TVs Cabo Branco e Paraíba. João Pessoa (PB). Autores: Laerte Cerqueira, Thiago Ferreira, Eisenhower Almeida, Othávio Farias.

Prêmio Estadual de Pernambuco - Montadora da Jeep: O salto na economia de Pernambuco. Movimento Econômico. Recife (PE). Autoras: Angela Fernanda Belfort, Patrícia Raposo.

Prêmio Estadual do Piauí - A ascensão do mel: como o Piauí se tornou o maior exportador nacional do produto. Piauí Negócios. Teresina (PI). Autores: Robert Pedrosa e Nícolas Barbosa.

Prêmio Estadual do Rio Grande do Norte - Rota do Camarão. TCM Telecom. Mossoró (RN). Autores: Moisés Albuquerque, Tárcio Araújo, Thiago Roberto, Fernando Nícolas.

Prêmio Estadual de Sergipe - Farinhada sergipana: da agricultura subsistência ao ecoturismo. Rádio UFS. Aracaju (SE). Autores: Josafá Bonifácio da Silva Neto, Juliana Correia Almeida, Alysson Lima Araújo.

Prêmio Extrarregional - A Chapada Diamantina agora também produz vinhos, e muito bons. UOL. São Paulo (SP). Autores: Tânia Nogueira, Eduardo Burckhardt.

Prêmio Universitário - Criatividade Desterritorializada. Revista Matéria Prima. Fortaleza (CE). Autores: Keyssianne Morais de Oliveira, Victor Alexandre Dutra, Victória Davyla, Borges da Silva, Emily Menezes de Araújo, Maria Monike Lima de Oliveira, Natali Silva Brandão Araújo, Isabela Queiroz, Santos Silva Rodrigues, Leonardo Costa da Silva.