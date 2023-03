Elektra, considerada mulher 'mais perigosa' do PCC, é presa em SP

A Polícia Militar de São Paulo prendeu Suliane Abitabile Arantes, 34, conhecida como "Elektra", apontada pela Polícia Civil do Distrito Federal como a responsável pelo cadastro dos integrantes do PCC batizados no centro-oeste do Brasil e no exterior. A Polícia Civil do Distrito Federal chegou a prendê-la em 6 de setembro de 2018.

A prisão aconteceu por volta das 7h30 de sexta-feira, 3, na avenida Raguebi Chohfi, em São Mateus, zona leste paulistana. Elektra é acusada de posse ilegal de arma e associação à organização criminosa. Ela tinha um mandado de prisão expedido no último dia 27 pela Vara das Execuções Penais do Distrito Federal.

A presa foi levada ao 49º Distrito Policial, no mesmo bairro em que foi detida, e depois encaminhada para audiência de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da cidade, sob forte escolta policial.

Segundo a polícia, Elektra já está recolhida em uma unidade prisional de São Paulo, de acordo com o delegado Valter Sérgio de Abreu, da 8ª Seccional.

Com ela, os agentes disseram ter apreendido um notebook e três aparelhos de telefone celular. O material foi encaminhado para perícia. As investigações apontaram que nos equipamentos havia informações sobre registro de cadastro dos integrantes do PCC que recebiam entorpecentes da facção, além de diversas planilhas com a contabilidade do tráfico de drogas da organização criminosa.



De acordo com a Polícia Civil do DF, Elektra, ao ser interrogada, confessou pertencer aos quadros do PCC e revelou detalhes sobre criminosos batizados na maior facção do país, principalmente na Espanha