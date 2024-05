Elon Musk autoriza doação da Starlink para ajudar RS | A TARDE

Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, afirmou em rede social que a Starlink, empresa de internet por satélite da qual também é dono, vai doar mil terminais para socorristas do Rio Grande do Sul.

“Dadas as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, @Starlink doará 1.000 terminais para equipes de emergência e tornará gratuito o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere. Espero o melhor para o povo do Brasil”, escreveu Musk no post.

O terminal da Starlink permite que o usuário se conecte à internet via satélite, sem necessidade de conexão via cabos. Musk disse que o uso dos terminais será gratuito até que a região se recupere dos efeitos da chuva.

A ação foi anunciada pelo bilionário após Gisele Bündchen, que nasceu em Horizontina, município do RS, publicar um vídeo nas redes sociais em que pede doações para as pessoas do estado.

“Vamos todos nos unir para ajudar milhares de pessoas que precisam de nós – nenhum valor é pequeno demais. Juntos podemos fazer a diferença”, escreveu Gisele, que também anunciou que o link para as doações está na sua biografia do Instagram.

Aitude de Musk se deu após pedido de Gisele | Foto: Repodução | X

Em menos de dois anos, a empresa de Musk quase triplicou de tamanho no país em menos de dois anos. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostram que, entre maio de 2023 e fevereiro deste ano de 2024, a companhia passou de 57.605 acessos à banda larga via satélite para 149.615 (260% de crescimento), a maior parte em regiões mais afastadas, como a Amazônia e o Centro-Oeste.

