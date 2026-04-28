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ENTENDA

Emissor Nacional de nota fiscal será obrigatório em setembro

Será adotado um padrão único para a emissão de NFS-e

Isabela Cardoso
Por

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Emissor Nacional de NFS-e
Emissor Nacional de NFS-e - Foto: Reprodução

As micro e pequenas empresas brasileiras optantes pelo Simples Nacional deverão, a partir de 1º de setembro, adotar um padrão único para a emissão de notas fiscais.

A Nota Fiscal de Serviço eletrônica(NFS-e) passará a ser gerada obrigatoriamente pelo Emissor Nacional, encerrando a fragmentação atual, onde cada município possui seu próprio sistema e exigências.

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A mudança, estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, visa desburocratizar a vida do empreendedor, especialmente daqueles que prestam serviços em diferentes cidades e precisam lidar com múltiplas plataformas.

Quem deve aderir ao novo sistema?

A obrigatoriedade alcança tanto as Microempresas (ME) quanto as Empresas de Pequeno Porte (EPP). Um ponto de atenção é que a regra é abrangente: empresas que ainda aguardam a análise do pedido de adesão ao Simples Nacional ou que enfrentam disputas administrativas também precisam utilizar o emissor unificado.

O novo modelo, no entanto, é exclusivo para serviços. Operações que envolvem a circulação de mercadorias (tributadas pelo ICMS) continuam seguindo suas normas específicas e sistemas próprios de emissão.

Vantagens da padronização nacional

A unificação traz benefícios práticos para a gestão contábil e fiscal. Entre os principais pontos de destaque estão:

  • Validade Nncional: O documento emitido terá reconhecimento em todo o território brasileiro.
  • Acesso facilitado: A nota poderá ser gerada diretamente no portal web ou integrada aos sistemas internos das empresas via API.
  • Compartilhamento de dados: As informações serão enviadas automaticamente para um ambiente unificado, acessível por estados e municípios, garantindo maior transparência e segurança jurídica.

A medida é vista como um passo importante para a digitalização plena da economia brasileira, permitindo que o fisco e os contribuintes falem a mesma língua em termos de dados tributários.

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Tags:

economia nota fiscal de serviço simples nacional

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