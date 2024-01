Empresa presenteia 35 colaboradores com apartamento na praia | A TARDE

Uma construtora presenteou 35 funcionários com um apartamento em empreendimento localizado na cidade de Itapema, no estado de Santa Catarina. Os contemplados já receberam o contrato do novo imóvel.

Os colaboradores que irão receber o presente são de diferentes áreas da empresa, a exemplo do comercial, financeiro, RH, jurídico, além dos responsáveis pela execução de projetos imobiliários da empresa, como engenheiros e mestres de obras.

De acordo com a construtora, muitos estarão recebendo o primeiro imóvel da vida, localizados na praia. A construtora, identificada como Maybelly Incorporadora, afirma que o objetivo é gerar a realização do sonho da casa para os colaboradores.

O prédio onde os funcionários terão apartamento tem um total de 18.500 metros quadrados de área construída. O projeto tem duas torres de 19 andares, 180 apartamentos e 1.500 metros quadrados de área de lazer.