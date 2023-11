Enem 2023: confira horários, locais e o que não esquecer | A TARDE

Cerca de 3,9 milhões de brasileiros se inscreveram para realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que acontece neste domingo, 5, e no próximo dia 12 de novembro. No primeiro dia, a prova, que contém 90 questões, será de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas, junto com a redação. Já no segundo dia, as provas de são de Matemática e Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física).

O Enem pode ser uma porta de entrada para estudantes que pretendem ingressar em universidades públicas, tanto federais quanto estaduais de todo o Brasil, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Como também através do Programa Universidade Para Todos (Prouni), com bolsas que podem chegar até 100%.

Para não perder a oportunidade e evitar problemas que podem até causar a eliminação do participante, o Portal A TARDE reuniu algumas dicas para o dia da prova.

Qual o horário do Enem?

Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. O início da aplicação ocorrerá às 13h30 e o encerramento às 19h (horário de Brasília). Os participantes que solicitaram tempo adicional e tiveram o pedido aprovado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) terão uma hora a mais para concluir a prova.

Como achar o local de prova?

Os participantes podem conferir seu respectivo local de aplicação da prova no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante. Como também a escolha da língua estrangeira, atendimento especializado e tratamento por nome social, caso tenha solicitado. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar o cartão nos dias de exame.

Declaração de comparecimento do Enem

Os participantes que precisam comprovar presença no exame deverão emitir a Declaração de Comparecimento, disponível na Página do Participante. O documento deve ser impresso e apresentado ao chefe da sala no momento da identificação. O Inep não fornece comprovante de presença após a aplicação da prova.

Documentação do Enem

Para acessar a sala de aplicação, é obrigatória a apresentação da via original de documento de identificação social com foto, como Identidade, Cédulas de Identidade, Carteira de Registro Nacional Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, Carteira Nacional de Habilitação e Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.

Quais os objetos proibidos no Enem?

No momento de aplicação da prova, o participante não deve usar boné, chapéu e nem usar lápis, borracha ou apontador para realizar a prova. Apenas caneta de cor azul ou preta com corpo transparente. Além disso, garrafas térmicas com termômetro de temperatura também são proibidas.

Quando sai o gabarito e os resultados?

De acordo com o edital, os gabaritos oficiais das provas do Enem serão divulgados no dia 24 de novembro, após o segundo dia de provas. Os resultados finais serão divulgados no dia 24 de janeiro.