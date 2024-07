Enfermeira que desapareceu em SP, é encontrada no MS: "Teve um surto"

- Foto: Da redação

Desaparecida há uma semana, a enfermeira de formação Gabriely Sabino, 23, entrou em contato com a família e voltou para a casa, em Piracicaba (SP), na tarde deste sábado, 22. A família confirmou a situação e disse que ela passa bem.

O pai da jovem ficou com medo de que a mensagem fosse falsa, mas decidiu ir a Guarulhos. "Buscaram no sábado de manhã, Gabriely estava em Mato Grosso do Sul.

A família disse que ela conheceu uma senhora pela internet, que a chamou para passar um tempo em Mato Grosso do Sul. Ela teria passado por um surto depressivo.

"Ela disse que, antes de viajar, teve um quadro depressivo, mas preferiu não comentar com a família. No surto, ela pegou o avião e foi pra lá sem dar recado."