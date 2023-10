Entregador acusa policial de racismo e diz ter sido ameaçado com arma

Um entregador de aplicativo afirma ter sofrido ofensas racistas e ameaças com arma de fogo quando atendeu a um pedido de um Polícia Federal, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste sábado, 23, à noite.

O motoboy foi até o local, mas disse ter explicado que é uma exigência da empresa não fazer a entrega no apartamento do cliente e que os pedidos deveriam ser deixados na portaria, de acordo com o site Uol. O cliente não concordou com a regra e se iniciou uma discussão.

O homem que fez o pedido começou a insultar o motoboy. O entregador alega que ele o chamou de “preto safado” e “ladrão”. Além das ofensas, o homem teria sacado uma arma e indicou em direção ao motoboy.

O entregador relatou o caso para a chefia. Em seguida, vários motoboys foram até a entrada do prédio protestar. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da manifestação.

A Polícia Militar foi acionada para levar os envolvidos para a delegacia. Segundo o Uol, em depoimento, o agente da PF diz que sacou a arma por ter se sentido ameaçado durante a discussão, mas negou que tenha feito ofensas racistas.

A ocorrência foi registrada. O entregador e o policial federal foram liberados. De acordo com o Uol, a Polícia Civil informou que vai apurar o caso. Testemunhas serão chamadas para depor.