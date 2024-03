Entregador joga caixa com TV por cima de portão e quebra aparelho | A TARDE

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra o momento que um entregador de uma transportadora arremessa uma televisão de 24 polegadas no quintal de uma casa após não conseguir contato com os compradores. O caso aconteceu em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 8.

O comprador foi o coordenador de marketing Raphael Baez, de 43 anos, que adquiriu o produto em um site para pôr no quarto dos filhos de 5 e 8 anos. A televisão, que estava em uma caixa escrito “frágil” ficou danificada. O aparelho, que custou R$ 699, mais R$ 31 de frete, foi encontrado pela esposa de Raphael, Gláucia Baez, e um dos filhos do casal.

Ao Bom dia, Rio, da Rede Globo, Raphael disse que o entregador chegou a avisar que estava no endereço para fazer a entrega, e que por isso autorizou um vizinho a receber o produto.

Após a situação ser divulgada, a empresa informou que irá entregar uma nova televisão para os clientes, dessa vez com outra transportadora.

Veja vídeo:

Entregador arremessa TV por cima de portão e revolta clientes.#Descaso #Entregador #ODia



Créditos: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/4XlvUyNYLE — Jornal O Dia (@jornalodia) March 14, 2024