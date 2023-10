Equipe de reportagem de afiliada da Record TV é alvo de criminosos | A TARDE

Uma equipe de reportagem da TV Antena 10, afiliada da Record TV no Piauí, foi alvo de uma tentativa de assalto na manhã de sexta-feira (13) em Teresina. O cinegrafista Cipriano Alves relatou que chegou a levar uma coronhada de um dos bandidos durante a ação. O caso aconteceu próximo à emissora, localizada no bairro Monte Castelo, na zona Sul de Teresina, no Piauí.

A equipe estava a caminho de um ao vivo para o Balanço Geral Manhã quando foi surpreendida por tiros de três assaltantes. Um tiro disparado contra o carro de reportagem da TV Antena 10 passou de raspão pelo cinegrafista, que estava na direção. O repórter Thonny Black estava dentro do carro, mas abriu a porta do carro e se jogou para o lado de fora do veículo.

De acordo com informações do site A10 Mais, os bandidos fugiram e ainda não foram localizados. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender os profissionais da emissora. Apesar do susto, a equipe não foi atingida por disparos de arma de fogo.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Piauí (Sindjor-PI) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) divulgaram nota de solidariedade à equipe da TV Antena 10.

Veja a íntegra da nota:

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Piauí (Sindjor-PI) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) manifestam solidariedade a equipe de reportagem da Antena 10, emissora de tv afiliada da Record no Piauí, alvo de bandidos nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, (13), em Teresina, ao tempo que cobram ações de combate ao crime às autoridades públicas. Além de repudiarem veementemente a violência contra profissionais de imprensa no exercício do jornalismo como atos criminosos, desse tipo, sofrido pelos jornalistas.

A ação criminosa ocorreu por volta de 7h com o repórter, Thonny Black, e o repórter cinematográfico, Cipriano Alves, nas proximidades da emissora, localizada no bairro Monte Castelo, zona sul da Capital. Os bandidos chegaram a atirar contra os profissionais, que não foram atingidos.

Pelos fatos relatados, a equipe de reportagem iria fazer uma transmissão ao vivo para o Programa Balanço Geral Manhã, quando foi abordada por três bandidos, que anunciaram o assalto. O repórter cinematográfico, Cipriano Alves, estava na condução do carro da TV e foi agredido com uma coronhada na cabeça. Já Thonny Black desceu de imediato do veículo e teve o celular roubado durante a ação.

A violência sofrida pela equipe de reportagem da TV Antena 10, vítima de bandidos armados, é apenas uma mostra de como a sociedade brasileira, em particular a piauiense e teresinense, vive no país à mercê de segurança pública, embora sabemos dos esforços das autoridades de segurança pública em aparelhar as polícias (Civil, Federal e Militar) para combater o crime. Não basta apenas isso, armar e aparelhar as polícias, contudo, é preciso implementar políticas públicas e sociais visando diminuir as desigualdades sociais.

O Sindjor-PI e a Fenaj cobram e acreditam que às autoridades piauienses adotem providências mais enérgicas no combate à criminalidade no Piauí, principalmente, em Teresina onde ações de bandidos atormentam dia a dia a vida dos cidadãos e cidadãs trabalhadores e trabalhadoras, que saem de casa todos os dias para garantir o sustento de si e familiar.