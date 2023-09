"Erro histórico e prejuízo incalculável", diz FUP sobre Lava-jato

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) repercutiu a decisão revelada na manhã desta quarta-feira, 6, em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, anulou as provas obtidas por meio do acordo de leniência da construtora Odebrecht, enfatizou que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi “um dos maiores erros judiciários da história do país”.

O coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, comentou a decisão e ressaltou que a entidade sempre denunciou os prejuízos causados pela operação e pelo acordo firmado no âmbito da operação Lava Jato e que resultou na prisão do então ex-presidente Lula. Segundo a FUP a operação foi responsável pela perda de 4,4 milhões de empregos perdidos, principalmente nos setores de petróleo e gás, e construção civil.

“O prejuízo para o país foi incalculável! Foram milhões de pessoas desempregadas, famílias destruídas. Ao bloquear atividades de fornecedores e suspender obras públicas, a Lava Jato abalou a estrutura de vários setores no país. O desemprego em massa atingiu fortemente o varejo, por exemplo”, ressalta Bacelar.

Estudo do Dieese, feito em 2021, revelou que a Lava Jato custou 3,6% do PIB; deixou de arrecadar R$ 47,4 bilhões de impostos e R$ 20,3 bilhões em contribuições sobre a folha, além de ter reduzido a massa salarial do país em R$ 85,8 bilhões.



Bacelar destaca o fato de a extrema-direita, historicamente, utilizar-se do discurso ‘anticorrupção’ para manipular a opinião pública. “É lógico que ninguém é a favor da corrupção. Mas eles se utilizam desse discurso sem aprofundar o debate sobre suas reais intenções, sobre seus projetos".

E emenda: “ Contra o presidente Lula nunca houve provas, a prisão dele foi política, foi um projeto de poder, em conluio com setores do judiciário. A cada dia que passa esse fato fica mais evidente.”