Estudante de 18 anos é estuprada em universidade; polícia investiga

Uma estudante de 18 anos teria sido estuprada na noite desta sexta-feira, 8, na Universidade de Brasília (UnB). Segundo boletim de ocorrência, o crime ocorreu no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso e faz buscas pelo criminoso.

A UnB se pronunciou sobre o ocorrido e repudiou a violência sofrida pela jovem, destacando que colabora com as investigações e segue dando apoio a vítima e a família. A estudante passou por exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML).

"A vítima foi submetida a todos os procedimentos legais e protocolos de saúde estabelecidos em programa e atendimento emergencial às vítimas de estupro no DF", afirma a Polícia Civil.