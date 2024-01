"Eu fiquei sem ceia de Natal", diz Felipe Neto após pedido em app | A TARDE

Felipe Neto desabafou nas redes sociais no Natal, nesta segunda-feira, 25, após fazer o pedido de uma ceia de natal, pelo aplicativo iFood, que não foi entregue. O influenciador digital teve o valor das refeições debitado em sua conta.

“Oi iFood quero saber se é assim que vocês trabalham. Fiz pedido no Gula Gula [nome do restaurante], 19h27, foi informado que levaria 100 minutos [1h30]. Ok, é Natal, tudo bem. Passaram 2h20 e o pedido segue como ‘preparando’. Ou seja, o restaurante aceitou”, escreveu o influenciador nas redes sociais.

Após a repercussão do caso, o influencer foi procurado pela coordenadora de Marketing do restaurante. De acordo com ela, o iFood abriu a loja automaticamente sem permissão e autorização do restaurante, e que além disso, o dia 25 de dezembro, é a única data que o estabelecimento não funciona. O iFood ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.



O influencer relatou ainda que fez o pedido para o almoço do dia 25 de dezembro para 14 amigos, e que é um hábito comum em sua rotina. Ele disse que costuma reunir as pessoas próximas cerca de três vezes por semana. Os amigos de Felipe Neto chegaram a ir ao local nesta segunda, mas o restaurante estava fechado. "Eu e 14 pessoas ficamos sem jantar de Natal", disse.

O influenciador ainda enviou um recado quem faz piadas e comentários de "comemoração" nas redes sociais. “Gente comemorando que eu fiquei ‘sem ceia de Natal’, não é só mau caráter, é burra”, escreveu nesta terça-feira, 26.