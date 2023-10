Evento de inclusão tem participação de Konrad Dantas e Grazi Mendes | A TARDE

O tradicional evento sobre diversidade racial e inclusão, a sexta edição da Conferência Juntos acontece no Hotel Unique, em São Paulo, através da McKinsey & Company, nesta neste sábado,7. A iniciativa é 100% gratuita e destinada a empregabilidade para pessoas autodeclaradas pretas e pardas está com as inscrições abertas no site oficial e conta com o apoio de mais de vinte empresas, entre elas Coca-Cola Brasil, Coca-Cola FEMSA Brasil, Itaú e J.P. Morgan.

Além da programação principal, que contará com transmissão virtual, vão ter eventos pocket no Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre – nas duas últimas, os eventos são realizados em parceria com Localiza&Co e Grupo RBS, respectivamente. Os participantes poderão acompanhar palestras de profissionais negros renomados, participar de workshops de currículo, ensaio para entrevistas, assim como conversar com as empresas parceiras e engajadas com a pauta racial sobre oportunidades de carreira.



Entre os palestrantes confirmados estão Konrad Dantas, fundador da Kondzilla, que recebeu três premiações na Cannes Lions em 2023; e Grazi Mendes, Head de Diversidade na Thoughtworks, palestrante TEDx e uma das dez maiores influenciadoras digitais da área de recursos humanos do Brasil. Outros palestrantes e a programação completa estão no site oficial.



Apenas 51% das pessoas autodeclaradas pretas em condições socioeconômicas menos favoráveis acreditam ter a mesma oportunidade que seus pares para crescer e se desenvolver no ambiente de trabalho, de acordo com o relatório Diversity Matters, elaborado pela McKinsey, no Brasil. Já segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, os percentuais de pretos e pardos eram mais altos entre os desocupados no mercado de trabalho – 12% e 52%, respectivamente.



Já os brancos somaram 35,2%. A Conferência Juntos tem o propósito de contribuir com a reversão desse cenário, influenciando a formação de líderes pretos e pardos no ambiente corporativo por meio de ações em três pilares: inspiração, desenvolvimento e conexão.