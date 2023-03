Ex-jogador Emerson Sheik é acusado de lavagem de dinheiro

O ex-jogador de futebol Emerson Sheik, ajudou o chefe do jogo do bicho Bernardo Bello a lavar dinheiro. A denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) já tinha sido recebida pela Justiça Fluminense.

De acordo com o órgão público, Emerson é acusado de fazer um negócio imobiliário com o bicheiro. O negócio foi feito em troca de uma cobertura do ex-jogador por uma residência de Bernardo Bello na Barra da Tijuca e que acabou recebendo dinheiro por fora, mas, oficialmente, o acordo teria ficado no "zero a zero".



O ex-atleta, cujo seu nome verdadeiro é Márcio Passos de Albuquerque, está entre os nove denunciados por participar de uma organização criminosa em que Bernardo Bello é o chefe.

Nesta sexta-feira, 10, a Operação Banca da Vila foi deflagrada com o objetivo de cumprir um mandado de prisão contra Bernardo Bello e mais outros nove mandados de busca e apreensão. Estas pessoas estão sendo acusadas de crimes de lavagem de dinheiro.

O Gaeco acusou Emerson Sheik de receber R$ 473,5 mil clandestinamente de Bernardo Bello, que foi depositado em espécie ao permutar imóveis com o bicheiro durante os meses de agosto de 2013 e janeiro de 2014.

Essa não é a primeira vez que o ex-jogador está se envolvendo em negócios suspeitos com contraventores. Em 2010, Sheik apareceu nas mídias como comprador de um BMW X6 do bicheiro Haylton Scafura. O carro tinha sido importado de forma ilegal.