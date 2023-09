Ex-participante do reality '90 Dias para Casar' desaparece na Amazônia

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o desaparecimento do turista americano Paul Staehle, conhecido por ter participado do reality "90 dias para Casar".

De acordo com o Metrópoles, a polícia disse que o desaparecimento foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra o Turista (DECCT) no sábado, 2.

Segundo a Rede Amazônica, afiliada da TV Globo no Amazonas, antes de desaparecer, Paul enviou uma localização de onde estava, uma ilha no rio Negro. O Corpo de Bombeiros teria sido acionado pela Polícia Civil do Amazonas e teria iniciado buscas a partir dessa localização.



Paul Staehle ficou conhecido por ter se casado com uma amazonense no reality, com quem teve um filho. Ele costuma fazer viagens pela Amazônia e publica suas andanças nas redes sociais.