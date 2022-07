Ex-prefeito de Campo Grande fez sexo no gabinete, diz ex-amante

Uma mulher, que relatou ter sido amante em 2020 do então prefeito de Campo Grande, diz que os dois fizeram sexo de forma consensual em um banheiro grande dentro do gabinete do prefeito.



Marquinhos Trad (PSD), que atualmente é pré-candidato a governador pelo Mato Grosso do Sul, reconheceu que traiu a esposa com a mulher que viria a ser nomeada para cargo comissionado no município, mas negou que a relação sexual tenha acontecido na prefeitura.

Em uma troca mensagens entre ambos, porém, a então amante confirmava que havia chegado à prefeitura às 9h50 para encontrar Trad, que pediu que ela subisse ao segundo andar. Em uma outra troca de mensagens, às 11h49, ou seja, menos de duas horas depois, o então prefeito relatava que havia gostado do encontro.

Trad alega que em Campo Grande as coisas são muito próximas e que em duas horas houve tempo para que ele e sua então amante fossem para outro local para realizarem a relação sexual.

A Polícia Civil investiga se houve assédio, já que a mulher relatou que, em junho deste ano, após o fim da relação extraconjugal com Trad, ela estava casada com um outro homem e o pré-candidato a governador do Mato Grosso do Sul tentou beijá-la à força.