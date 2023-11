Ex-Record diz ter sido demitida após denunciar assédio sexual | A TARDE

A ex-apresentadora da Record News, Rhiza Castro, afirmou ter sido demitida dois dias depois de denunciar um diretor da emissora por assédio sexual. Ela expôs a situação nesta semana e não citou o nome do suposto na assediador. A jornalista deixou a emissora em 4 de janeiro deste ano.

"Não estava preparada psicologicamente para ficar voltando ao assunto. Sendo que toda hora tinha que ficar falando por conta do processo. Hoje eu me sinto mais à vontade de falar e com vontade de expor a situação para não ser mais um caso velado", disse ao Splash/UOL.

Rhiza entrou com uma ação trabalhista contra a Record e uma ação criminal contra o diretor da emissora. Os processos estão em segredo de Justiça. Na entrevista, ela detalhou o assédio sexual sofrido e revelou que realizou um boletim de ocorrência em 6 de janeiro.

"Foram meses recebendo muitas mensagens. Tenho todas elas, e isso me ajudou a provar o assédio. [O diretor] fazia convites para jantar, tirava fotos minhas e me mandava elogiando, e falava coisas do tipo: 'Assim meu coração não aguenta'. Até presentes ele já me deu. Foram muitas diretas e indiretas."

Ela contou que decidiu denunciar o assédio no RH da Record e conta ter enviado para a emissora provas do que estava falando. "Denunciei no RH da Record. Fui lá pessoalmente, conversei com o diretor do RH, e ele me pediu que mandasse um email com algumas provas. Fiz isso, e dois dias depois veio a minha demissão. A justificativa foi 'corte de gastos', e nunca mais falaram absolutamente nada."

Conforme o advogado de Rhiza, a Justiça do Trabalho afirmou, por sentença, que a jornalista sofreu, de fato, assédio sexual. Cabe recurso da decisão. O comunicado também diz que o diretor fez um acordo de transação penal para arquivar o processo.