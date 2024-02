Exército cita "desvantagem física" para impedir mulheres de combaterem | A TARDE

Pressionado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para incluir mulheres, o Exército enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um estudo sobre a "desvantagem física" de ter pessoas do sexo feminino em combate para justificar que apenas homens devem fazer parte da Força.



O estudo, enviado em anexo ao Supremo, foi realizado por forças armadas estrangeiras e analisa o desempenho de homens e mulheres em cinco exercícios diferentes.

Foram eles de potência aeróbica, potência anaeróbica, força muscular geral, força muscular dos membros inferiores e força muscular dos membros superiores. O desempenho das mulheres foi, em média, de 20% a 45% pior do que o dos homens.

A PGR pede ao STF a inclusão de mulheres no Exército, com o argumento de que “não há fundamento razoável e constitucional apto a justificar a restrição da participação feminina em corporações militares”. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.