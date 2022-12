Explosão destrói restaurante do grupo Coco Bambu em Teresina

Uma explosão atingiu o estabelecimento 'Vasto Restaurante', que faz parte do grupo Coco Bambu, na manhã desta quarta-feira, 21, em Teresina, no Piauí. O local, que foi aberto no dia 28 de novembro, ficou completamente destruído.

Na hora da explosão, por volta das 6h, moradores informaram ao portal g1 que chegaram a sentir o chão tremer. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou ferida sem gravidade. O local foi isolado e será feita uma análise da estrutura do restaurante.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram vidros estilhaçados no chão, portas retorcidas e imóveis próximos que foram afetados.

Veja o vídeo:

null Divulgação