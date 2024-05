Facções utilizam jet skis para furtar e transportar drogas no RS | A TARDE

Nem em um cenário de caos, como o vivido pelo Rio Grande do Sul nos últimos dias, a criminalidade dá um descanso. No bairro Mathias Velho, em Canoas, as pessoas estão alertando que bandidos estão roubando barcos, jet skis e furtando casas, além de transportar drogas em áreas inundadas.

A situação foi confirmada após agentes da Polícia Civil encontrarem mais de onze quilos de cocaína em uma caixa térmica, em uma zona alagada de Canoas, na última quinta-feira.

"Diante dessas informações, fizemos uma grande operação de patrulhamento de barco no Mathias Velho", disse o chefe da Polícia Civil do RS, delegado Fernando Sodré, e acrescentou: "Num primeiro momento, nós focamos no salvamento das vítimas. Quando isso se estabilizou, nos concentramos no patrulhamento para impedir o aumento da criminalidade e evitar a sensação de anomia social".

Mesmo com 147 pessoas mortas e 127 desaparecidas, o tráfico continua operando e busca na fragilidade do estado com as enchentes para passar os entorpecentes. Agentes da Polícia Federal interceptaram uma carga de 124 quilos de skank dentro de um carro.

