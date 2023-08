Fiocruz propõe revisão da política de plantas medicinais

Publicado sábado, 19 de agosto de 2023 às 12:09 h | Autor: Da Redação ouvir

Em 06 12 2017 Congresso do Paraguai aprovou um projeto de lei nesta terça-feira (5) que cria um sistema patrocinado pelo estado para importar sementes de maconha e cultivar a planta para uso medicinal, decisão que segue outros países da América Latina. (Georgia Army National Guard Foto: Maj. Will Cox/Released Data:24/07/2013 - Foto: Maj. Will Cox