Freixo comenta prisão dos suspeitos de mandar matar Marielle | A TARDE

O ex-deputado e atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT), usou as redes sociais, neste domingo, 24 para comentar, através de um vídeo, a prisão dos suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

“Parabéns pelo trabalho da Polícia Federal. Os irmãos Brazão, Domingos Brazão e Chiquinho Brazão estão presos nesse momento. Um do Tribunal de Contas do Rio e outro deputado federal que era vereador junto com a Marielle. Mas foi preso também um delegado da polícia civil, rival do Barbosa, que na época da morte da Marielle era simplesmente o chefe da delegacia de homicídios. Então, hoje, temos a prisão de quem matou, de quem mandou matar e quem não deixou investigar”, disse Freixo.

“É por isso que nós ficamos seis anos nessa angústia, sem saber quem mandou matar a Marielle. É importante que a gente saiba que a delegacia de homicídos, durante esse tempo da Marielle, foi um verdadeiro escritório do crime. Ninguém dos matadores famosos do Rio foram investigados por essa delegacia, apesar de a gente saber que bons policiais existem no Rio, mas que foram impedidos de investigar corretamente esse caso. Chegamos a resposta e é isso que a gente precisava”, disse.

A Polícia Federal (PF) realizou nesta manhã uma operação contra os suspeitos. Ao todo, são três mandados de prisão cumpridos, além de 12 de busca e apreensão, todos no Rio de Janeiro.

Entre os presos, estão os irmãos Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio.

Confira: