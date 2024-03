Fugitivos de Mossoró invadem galpão de fazenda, e polícia faz cerco | A TARDE

Quase 20 dias após a fuga de prisioneiros da Penitenciária Federal de Mossoró, a força-tarefa fez um novo cerco em uma fazenda na cidade de Baraúna, no Rio Grande do Norte, após moradores afirmarem terem visto Deibson Nascimento e Rogério Mendonça durante a madrugada deste domingo, 3.

Os foragidos teriam invadido um galpão agrícola e agredido o proprietário do local por ter afirmado que não tinha celular. As informações são do TV Globo. Logo após a denúncia, foram usados helicópteros e usaram drones com sensores térmicos sobre a região. Os investigadores acreditam que os fugitivos estavam atrás de alimentos.

O proprietário da fazenda foi quem acionou os policiais - ele foi convocado para prestar depoimento. No trecho, há uma casa abandonada e também uma área de mata fechada.

Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram da penitenciária de Mossoró no dia 14 de fevereiro. Foi a primeira fuga no sistema prisional federal da história.