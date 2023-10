Fundaj sedia a etapa Nordeste do Encontro Regional Cultura e Educação | A TARDE

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), sediou, na última sexta-feira,29, a etapa Nordeste do Encontro Regional “Cultura e Educação - Aprender para Construir”, promovido pelo Ministério da Cultura (MINC).

O evento teve início às 9h, no Cinema da Fundação, campus Ulysses Pernambucano da Fundaj, rua Henrique Dias, 609, Derby, em Recife (PE), com transmissão pelo YouTubers da Fundaj e do MinC.



O secretário de Formação Livro e Leitura (MinC), Fabiano Piúba, detalhou que o evento é o desdobramento do encontro nacional que o MinC realizou, onde o MEC estabeleceu algumas linhas de ações no âmbito da formação artística cultural, da educação básica e do ensino superior, como também na políticas de livro e leitura. “Será um espaço, sobretudo de escuta, de diálogo para qualificação dessas políticas. Acreditamos que este encontro no Recife, em Pernambuco, que tem abrangência na Região Nordeste, será muito potente, ouvindo e, sobretudo, compreendendo as proposições e as críticas como elementos importantes para a qualificação para a política de formação cultural artístico cultura/livro e leitura”, disse.



Este encontro, segundo Piúba, se dá em um processo de parcerias institucionais com a participação do MinC e do MEC, da Fundaj e das secretarias de Cultura de Pernambuco e do Recife, ampliando para todos os gestores, não só do estado de Pernambuco, mas do Nordeste. A iniciativa tem como objetivo central promover a participação de agendas da educação e da cultura, tanto do governo quanto da sociedade civil, para estimular a formação de redes de diálogos que possam contribuir com o compartilhamento de conhecimento e fazeres em torno não só destes dois setores em destaque, mas abrangendo temas ligados a cidadania, artes e esportes.



A gestora cultural da Fundaj, Silvana Meireles, observa que é necessário combater a separação entre cultura e educação como ocorre no Brasil, e estreitar o diálogo entre os ministérios destas respectivas áreas. Outro ponto importante, é o chamamento da sociedade para essas discussões. “Essa escuta da sociedade pode contribuir com o futuro documento final que vai ensejar essa política integrada. Então, a expectativa é que consigamos reunir muitos atores institucionais responsáveis pelas políticas de educação e cultura da região. É muito importante colocar esses atores no mesmo ambiente para se escutarem”, destacou.