FUP defende aposentadoria digna para trabalhadores da Petrobras

Deyvid Bacelar disse que pressão à esquerda é fundamental para que governo federal cumpra promessa de campanha - Foto: Divulgação

Após vigília montada em frente à sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, em defesa de aposentados, aposentadas e pensionistas da Petrobras que seguem sem receber integralmente os benefícios por causa dos descontos impostos pelos Programas de Equacionamento de Déficits (PEDS) do fundo de pensão Petros, implementados pela Petrobras nos últimos anos, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) encerrou o movimento.



Em busca de solucionar o problema, a FUP montou um acampamento durante 15 dias em frente à sede da empresa, porém decidiu encerrar a vigília nesta quinta-feira, 4.

De acordo com o coordenador geral da FUP, Deyvid Bacelar, a presidente da Petrobras Magda Chambriard e a diretora de Assuntos Corporativos da empresa, Clarice Coppetti, se comprometeram em criar uma comissão quadripartite, com a participação de representantes da Petrobras, da Petros, das entidades que formam o Fórum em Defesa dos Participantes e Assistidos da Petros, além da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).

“A comissão já foi formalizada e deve se reunir na próxima semana”, destacou Bacelar, acrescentando que “muitas pessoas questionaram a atual gestão da FUP por ter um direcionamento de apoio ao governo Lula. Alegaram que não faríamos mais paralisações, atos ou greve por estarmos apoiando o governo. Destacamos o nosso vigor em cumprir o princípio da autonomia e independência sindical diante dos governos e diante dos patrões”, pontuou.

Bacelar frisou ainda, que a vigília ajudou a pressionar a gestão da empresa para que haja avanços na negociação.

“Se as reuniões não forem iniciadas, nós retomaremos a nossa vigília em frente da Petrobras. Estamos deslocando a nossa luta para Brasília, mobilizando aposentados e pensionistas para lá”, avisou o coordenador da FUP.

E emendou.

“É inadmissível que tenhamos ainda trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram por 40 anos, ou seja, durante toda sua vida laboral, cheguem agora aos seus 65, 70 ou até mesmo 80 anos, sem direito a receber uma aposentadoria digna. Temos aposentados e aposentadas que estão sem receber o benefício para pagar suas contas”, lamentou, lembrando que o déficit da Petros não é pequeno, de R$42 bilhões, mas os trabalhadores não podem ser responsabilizados pelos erros de gestão da Petros. “Os trabalhadores sequer têm acesso à gestão da Petros, diferente de outros fundos de pensão, como a Funcef, onde metade da diretoria é eleita pelos trabalhadores, participantes e assistidos. Na Petros, infelizmente, isso ainda não ocorre e essa também é uma cobrança. Nós temos um acordo de obrigações recíprocas de 2007 onde teríamos direito à metade da diretoria eleita”.

Ao ser questionado se o movimento sindical estaria prejudicando o governo Lula, Deyvid Bacelar foi incisivo ao afirmar que a pressão à esquerda é fundamental para que o governo federal cumpra aquilo que se propôs no programa de governo.

“Sabíamos que seria assim. Ninguém está iludido ou decepcionado. Fomos eleitos após a formação de uma frente amplíssima para vencer a extrema direita e o fascismo aqui no Brasil, e isso deve ocorrer agora também em um país como a França, ou mesmo na Argentina, onde há hoje um grande pleito para que a esquerda e os liberais democratas se unam contra o governo Milei, já pensando nas futuras eleições”, disse Bacelar.

De acordo com Deyvid, o governo Lula tem sido pressionado pelo mercado e pelos grupos de direita.

“Ganhamos a eleição com a frente ampla e há um governo de coalizão. Sabíamos que haveria disputas internamente no governo do presidente Lula e que ele seria pressionado à direita. Sabíamos também que o movimento sindical e os movimentos sociais precisariam cumprir o seu papel. No governo do presidente Lula, de ampla coalizão e em plena disputa, ele precisa também ser pressionado, ou ter o suporte, das massas. Caso isso não ocorra, se não houver guinada dos movimentos sociais e da classe trabalhadora brasileira em suporte e pressão ao mesmo tempo, infelizmente veremos o presidente sendo pressionado cada vez mais à direita, que não vai dar a ele nenhuma margem para que possa cumprir o programa de governo, aprovado nas urnas pela população brasileira”.