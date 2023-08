FUP participa de Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) participará do lançamento do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades na próxima quarta-feira, 30, em Brasília. Coordenada pela Ação Brasileira de Combate às Desigualdades (ABCD), a proposta ganhou apoio de diversas organizações da sociedade civil, associações de municípios, centrais sindicais, entidades de classe, instâncias governamentais do Executivo e Legislativo federal, estadual e municipal, além do Poder Judiciário.

“Essa iniciativa da ABCD é fundamental. Não podemos fechar os olhos para a situação de desigualdade crônica que vivemos em nossa sociedade. Precisamos nos articular para combater essa desigualdade e para isso é essencial todas as organizações, entidades de classe e os três poderes unirem forças”, destaca Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP.

O evento de lançamento contará com atividades no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, quando serão apresentadas as primeiras iniciativas do novo Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades no Brasil.

A Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, coordenadora do evento, é uma rede de ativistas, coletivos, movimentos sociais, culturais e religiosos, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, acadêmicas/os, articulações setoriais e organizações da sociedade civil comprometida com o combate às diversas desigualdades brasileiras: racial, de gênero, de renda, territorial, social, ambiental, política e de acesso e expressão cultural. A rede é uma articulação da sociedade civil para reduzir a fragmentação e dispersão dos que lutam para combater as desigualdades no Brasil.