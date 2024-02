Galinha põe ovo em formato atípico e intriga especialistas | A TARDE

Um ovo de galinha chocado em um galinheiro no município potiguar de Pedra Grande chamou a atenção tanto da dona do quintal como de especialistas.



Com formato e textura diferentes, o ovo pode estar associado à doença do animal, calor ou alta salinidade da água, o que o faz não ser recomendado para consumo.

Dona do quintal em que o galinheiro está, a agricultora Edite Agostinho da Silva disse enxergar que o formato tem traços parecidos com os de um pato. Com informações da Inter TV Costa Branca.

Confira a foto