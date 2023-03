Gato pode ter causado explosão em restaurantes de Teresina

A explosão que destruiu dois restaurantes na Zona Leste de Teresina (PI), em dezembro de 2022, pode ter sido causada por um gato que estava na cozinha de um dos estabelecimentos, afirma a Perícia Criminal. O animal causou o vazamento de gás de forma acidental, ao passar pelo espaço durante a madrugada.

De acordo com o documento de investigação, um funcionário chegou ao restaurante Vasto, por volta das 3h24, e notou um forte cheiro de gás. O gás teria vazado por três horas e uma faísca, causada pelo interruptor do exaustor, teria gerado a explosão.

"Estava presente no local [cozinha do restaurante] um animal doméstico de estimação, um gato, que transitava pela cozinha em vários pontos e em horário compatível com o momento em que o vigilante sente o vazamento de gás [...] O felino que possuía porte e tamanho compatível para um possível acionamento acidental de equipamento ou em outro caso até mesmo retirada de mangueira de acoplamento", aponta trecho do laudo pericial, acessado pelo portal g1.

Com o acidente, um auxiliar de manutenção sofreu queimaduras. Problemas como a situação dos equipamentos de rede de gás do restaurante também podem ter contribuído para o cenário, acrescenta o documento.

A explosão aconteceu por volta das 6h30 do dia 21 de dezembro no Vasto Restaurante, que fica localizado na rua professor Joca Vieira, no bairro de Fátima, Zona Leste de Teresina. O estabelecimento tinha 24 dias de inaugurado e previa ocupação para as festas de final de ano.