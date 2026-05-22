Gatos exóticos roubam a cena em competição de beleza; confira

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Felinos sem pelos, com orelhas enormes, olhos expressivos e aparência considerada “fora do comum” estarão entre as principais atrações de um evento voltado para amantes de gatos neste fim de semana. A programação reúne animais de raças raras e curiosas em uma competição nacional de beleza felina.

Ao todo, mais de 130 gatos devem participar do encontro, que contará com exposição de diferentes raças, avaliações técnicas e presença de criadores especializados. Alguns dos animais chamam atenção justamente pelo visual incomum, que costuma viralizar nas redes sociais e dividir opiniões entre os apaixonados por pets.

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Campeonato avalia aparência e comportamento

A competição faz parte do Campeonato Brasileiro de Beleza Felina e seguirá critérios estabelecidos por entidades nacionais e internacionais do setor.

Durante os julgamentos, especialistas analisam características físicas, postura, comportamento e padrões específicos de cada raça. A proposta é destacar não apenas a aparência dos felinos, mas também aspectos ligados à saúde e às características típicas de cada linhagem.

Entre os gatos presentes estarão exemplares conhecidos pelo visual exótico, incluindo raças sem pelo, de pelagem volumosa, focinho achatado e traços considerados incomuns.

Evento aposta em experiência para amantes de gatos

Além das avaliações, o público poderá circular por espaços de exposição e acompanhar de perto animais que normalmente só são vistos em fotos ou vídeos da internet.

A organização afirma que o encontro busca promover a cultura felina e aproximar o público de diferentes raças, sem foco comercial. Por isso, não haverá venda de animais durante o evento.

Veja fotos dos felinos:

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Feira de adoção também faz parte da programação

Quem deseja levar um gato para casa poderá participar de uma ação de adoção responsável promovida por uma ONG de proteção animal. A iniciativa contará com gatos resgatados que aguardam um novo lar.

Parte da renda obtida com os ingressos será destinada às ações da entidade.