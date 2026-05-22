BRASIL
Gatos exóticos roubam a cena em competição de beleza; confira
Evento reúne raças raras, competição felina e adoção responsável
Felinos sem pelos, com orelhas enormes, olhos expressivos e aparência considerada “fora do comum” estarão entre as principais atrações de um evento voltado para amantes de gatos neste fim de semana. A programação reúne animais de raças raras e curiosas em uma competição nacional de beleza felina.
Ao todo, mais de 130 gatos devem participar do encontro, que contará com exposição de diferentes raças, avaliações técnicas e presença de criadores especializados. Alguns dos animais chamam atenção justamente pelo visual incomum, que costuma viralizar nas redes sociais e dividir opiniões entre os apaixonados por pets.
Campeonato avalia aparência e comportamento
A competição faz parte do Campeonato Brasileiro de Beleza Felina e seguirá critérios estabelecidos por entidades nacionais e internacionais do setor.
Durante os julgamentos, especialistas analisam características físicas, postura, comportamento e padrões específicos de cada raça. A proposta é destacar não apenas a aparência dos felinos, mas também aspectos ligados à saúde e às características típicas de cada linhagem.
Entre os gatos presentes estarão exemplares conhecidos pelo visual exótico, incluindo raças sem pelo, de pelagem volumosa, focinho achatado e traços considerados incomuns.
Evento aposta em experiência para amantes de gatos
Além das avaliações, o público poderá circular por espaços de exposição e acompanhar de perto animais que normalmente só são vistos em fotos ou vídeos da internet.
A organização afirma que o encontro busca promover a cultura felina e aproximar o público de diferentes raças, sem foco comercial. Por isso, não haverá venda de animais durante o evento.
Veja fotos dos felinos:
Feira de adoção também faz parte da programação
Quem deseja levar um gato para casa poderá participar de uma ação de adoção responsável promovida por uma ONG de proteção animal. A iniciativa contará com gatos resgatados que aguardam um novo lar.
Parte da renda obtida com os ingressos será destinada às ações da entidade.