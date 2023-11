Google vai excluir contas inativas na próxima semana | A TARDE

O Google informou que começará a excluir contas inativas, que não foram acessadas pelos titulares num período de dois anos, a partir de 1 de dezembro deste ano. A medida é válida apenas para contas pessoais, ou seja, não afetará as contas de empresas, escolas ou outras organizações.

As contas do Google que forem excluídas terão conteúdos como e-mail e arquivos docs, drive, meet, agenda e fotos excluídos também. A exclusão também não afetará contas que estiverem configuradas com alguma assinatura, como a de um serviço do Google ou de terceiros, ou que tenham algum vídeo cadastrado no YouTube.

Como não perder a conta do Google?

Para não perder a conta Google, é necessário fazer o login e realizar ao menos uma atividade, como ler ou enviar um e-mail, usar o Google Drive, assistir um vídeo do YouTube, compartilhar uma foto, fazer o download de um app, usar a Pesquisa Google ou usar o recurso "Fazer login com o Google" em um app ou serviço de terceiros.

Por que o Google vai excluir contas

O Google informa que as contas inativas serão excluídas porque elas têm maiores chances de terem a segurança comprometida. Isso pois os cadastrados podem ter senhas que já apareceram em vazamentos de dados e, na maioria dos casos, não tem proteção da autenticação de dois fatores.