Governo decreta estado de emergência após casos de gripe aviária

O Governo Federal decretou estado de emergência após o avanço no número de casos de gripe aviária em todo o país. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial na noite desta segunda-feira, 22.

A medida de emergência zoossanitária tem duração de 180 dias. Recentemente, o número de casos no país teve um aumento de cinco para oito. Ainda não há registros identificados em humanos, mas a ocorrência em aves silvestres já foi registrada em dois estados: Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Com a decretação de estado de emergência, o governo tem mais instrumentos para atuar e conter a disseminação do vírus. Entre as possibilidades, estão ações integradas entre o Ministério da Agricultura e outras pastas. Ela autoriza ainda o governo federal a repassar recursos e auxiliar estados em medidas de contenção

Apesar da situação, o Ministério da Agricultura afirmou que o Brasil não perde o status de “livre de influenza aviária”. Isso porque os casos não atingiram a produção comercial.

No último sábado, 20, o Ministério da Saúde informou que as amostras dos 33 casos suspeitos de influenza aviária em humanos no Espírito Santo deram negativas para o vírus H5N1. Outros dois novos casos suspeitos estão sendo investigados.

Dessa forma, o Brasil segue sem nenhum caso da doença em pessoas. As amostras foram analisadas pelo laboratório da Fiocruz.