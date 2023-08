Governo vai investir R$ 9 milhões para combater hanseníase em Angola

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, assinou, nesta sexta-feira, 25, um acordo de cooperação técnica com Angola para combate da hanseníase com um investimento de R$ 9 milhões do governo federal. A ocasião aconteceu durante uma comitiva presidencial pelo continente africano.



Os recursos serão do Ministério da Saúde (MS), da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e da Universidade de Brasília (UnB). De acordo com a pasta, o acordo envolve “a construção de uma estratégia nacional para o combate à doença, transferência de conhecimento, estruturação do sistema de notificação, além de capacitação e formação de profissionais de saúde”.

“Em dezembro do ano passado, uma missão brasileira esteve no país africano para conhecer a realidade e os desafios do Sistema de Saúde Pública local em relação ao enfrentamento da hanseníase. As principais questões levantadas são a subnotificação de casos, a fraca cobertura geográfica de unidades sanitárias prestando atendimento a pacientes com hanseníase e o estigma e a discriminação em relação à doença”, relatou o MS.

Em fevereiro, o ministério incorporou ao Sistema Único de Saúde (SUS) testes rápidos para detecção da doença. A pasta reafirma que o Brasil é o primeiro país a ofertar os exames na rede pública.

Em 2022, mais de 17 mil novos casos de hanseníase foram diagnosticados no país. O Ministério da Saúde criou, em abril, o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Determinadas Socialmente (Ciedds).