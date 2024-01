Gravidez é usada como justificativa para recusar pedido de bolsa | A TARDE

Um parecer do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) enviado para uma professora aponta que a gravidez atrapalhou sua formação acadêmica, o que foi usado como justificativa para recusar pedido de bolsa de produtividade.



O episódio vivenciado pela professora Maria Carlotto, do curso de relações internacionais da Universidade Federal do ABC (UFABC), foi relatado pela coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo Maria Carlotto, o edital de sua área, a sociologia, contava com mecanismo para incentivar mulheres que são mães a submeterem propostas.

O edital leva em conta o que foi produzido nos últimos cinco anos. No caso das mães, porém, o período de abrangência é maior, com acréscimo de dois anos a cada licença-maternidade.