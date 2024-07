Grupo de criminosos rouba 8 veículos do Aeroporto de Viracopos

O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 22 - Foto: Reprodução | Band

Um grupo de criminosos roubou oito caminhonetes no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na madrugada deste sábado, 22. O caso aconteceu por volta das 3h.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o manobrista da portaria do estacionamento interno do aeroporto foi surpreendido por indivíduos armados com fuzis.

De acordo com a vítima, os criminosos chegaram em dois veículos pretos, renderam o manobrista e em seguida, roubaram oito veículos do local.

Entre eles, haviam duas S10, duas Hilux e uma Frontier. A vítima não foi agredida.

Os criminosos conseguiram fugir antes da chegada das autoridades. A polícia está investigando o caso.