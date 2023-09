Homem descobre que ganhou transplante de rim no alto de montanha

Após nove anos de espera por um rim, Ricardo Medeiros de Oliveira, 48, estava fazendo uma trilha no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na Região Serrana do Rio de Janeiro, quando soube que um órgão compatível o esperava a 120 quilômetros de distância, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Para que o receptor fizesse a viagem o mais rápido possível, dada a importância do tempo para o sucesso do transplante, dois helicópteros do Corpo de Bombeiros participaram da missão de resgate de Ricardo. O caso que aconteceu no último sábado, 23, repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira, 25.

Ele fazia a trilha da Pedra do Sino, entre Petrópolis e Teresópolis, quando foi informado sobre o transplante. De carro, a viagem para Juiz de Fora (MG) dura duas horas. No entanto, outro fator trouxe um desafio: o homem estava a 2.280 metros de altitude e levaria muito tempo para descer a pé.

A solução foi uma operação que envolveu 10 militares e duas aeronaves, registrada em imagens. Após o resgate, em menos de duas horas, Ricardo foi levado para o Santa Casa de Juiz de Fora, onde a cirurgia foi feita. Tudo correu dentro do esperado e o procedimento foi um sucesso, informou a equipe médica da unidade.

Reprodução / Redes sociais