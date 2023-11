Homem é agredido e incendiado vivo em Espírito Santo | A TARDE

Um homem de 40 anos foi torturado e incendiado vivo na tarde desta quinta-feira, 2, no bairro Santiago, na zona rural de Serra, na cidade de Vitória,no estado do Espirito Santo.

A polícia encontrou o homem com diversas queimaduras no corpo e pedindo socorro. O homem disse ter sido agredido por traficantes, por causa de dívida com drogas.

O homem conseguiu correr e se esconder em meio à plantação. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.