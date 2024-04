Homem é preso após estuprar turista por 18 horas | A TARDE

Um homem, identificado como Lucas José Dib, de 35 anos, foi preso no Rio de Janeiro sob a acusação de estupro contra uma turista do interior de São Paulo. Ambos se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento.

O homem foi preso em seu apartamento, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. De acordo com as autoridades, foi lá que ele cometeu o estupro, conforme registrado pelas câmeras de segurança do prédio que capturaram o momento da chegada de Lucas e da vítima.

A turista, que estava de férias no Rio de Janeiro, relatou que Lucas sugeriu esperar em seu apartamento a hora de uma festa. Segundo ela, o agressor se mostrava “extremamente educado e cavalheiro”. No entanto, tudo mudou após um beijo. Ele passou a agir com agressividade e praticou o estupro de diversas formas.

Segundo a vítima, o ato teria durado cerca de 18 horas. A mulher foi encaminhada para atendimento médico e o exame de corpo de delito confirmou as agressões sexuais. Lucas será indiciado por tortura, ameaça, cárcere privado, estupro e injúria, de acordo com o delegado Alan Luxardo.

"Há várias lesões, ação contundente, hematomas em diversas partes do corpo e ficou bem caracterizado, pela prova técnica, essa situação sexual", disse o delegado.