Homem é preso com cerca de 500 kg de cocaína em fardos com suástica | A TARDE

A Polícia Militar (PM), através de equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), prendeu um homem que portava cerca de 500 kg de cocaína em fardos que tinham a suástica, um símbolo nazista. A operação aconteceu na cidade de Conquista D'Oeste, a 571 km de Cuiabá, no Mato Grosso, na noite de sexta-feira, 19.

As equipes da PM e Polícia Federal (PF) foram até o local e encontraram 15 fardos grandes de cocaína. Um suspeito que estava no local foi preso e duas caminhonetes foram apreendidas. Com a chegada dos policiais, outros suspeitos fugiram e se esconderam em uma região de mata. De acordo com o Gefron, as buscas na mata continuam para prender outros envolvidos no crime.