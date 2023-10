Homem morre após ser atingido por paraquedista; Vídeo mostra acidente

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas após serem atingidas por um paraquedista na tarde do último sábado, 07, em Itápolis, no interior de São Paulo.

O corpo de Wagner Gaido, de 63 anos, vítima fatal do acidente, foi sepultado neste domingo, 08. A Secretaria de Segurança Pública confirmou, em nota, que Wagner morreu após ser atingido por um paraquedista, de 33 anos, no Aeroclube de Itápolis. Duas mulheres, de 25 e 52, ficaram feridas.

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de acidente em um evento de aviação. No endereço, os PMs apuraram que o paraquedista saltou de um avião, momento em que perdeu o controle do equipamento e atingiu as vítimas. O homem morreu no local e as mulheres foram socorridas ao hospital da cidade.

O Aeroclube de Itápolis – SP informou o adiamento do evento Aeromusic Festival 2023, em solidariedade às vítimas e aos familiares envolvidos no acidente aéreo com o paraquedismo. A organização também adiou a apresentação da esquadrilha da fumaça que ocorreria neste domingo. Em nota, o aeroclube afirmou que: “Em momento oportuno informaremos nova programação. Reiteramos total solidariedade aos familiares.”

Alessandro Isabel