Homem que vazou fotos de Marília Mendonça e Gabriel Diniz é condenado

O homem que vazou as fotos das autópsias de Marília Mendonça, falecida em novembro de 2021, e do cantor Gabriel Diniz, em maio de 2019, foi condenado pela Justiça a oito anos de prisão. A decisão é da Justiça do Distrito Federal.

Segundo o juiz de direito Max Abrahão Alves de Souza, da 2ª Vara Criminal de Santa Maria, do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT), André Felipe de Souza Alves Pereira cometeu o crime com "inequívoco objetivo de humilhar e ultrajar os referidos mortos".

O magistrado pontuou que a publicação das fotos em rede social demonstraram objetivo de "humilhar e ultrajar os referidos mortos".

“A par das provas elucidadas, mormente da confissão judicial que, por sua vez, encontrou ressonância nos demais elementos coligidos aos autos, restou suficientemente demonstrado que o réu, com vontade livre e consciente, vilipendiou os cadáveres de Marília Dias Mendonça e Gabriel de Souza Diniz, divulgando links que direcionavam às fotografias dos respectivos corpos na então rede social Twitter”, pontuou o magistrado.

André Felipe está preso desde abril de 2023 e foi considerado culpado também pelos crimes de nazismo, xenofobia, racismo de procedência nacional, uso de documento público falso, atentado contra serviço de utilidade pública e incitação ao crime.