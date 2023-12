Homens fazem arrastão em casamento e roubam convidados em Manaus | A TARDE

Seis homens armados invadiram uma festa de casamento em Manaus (AM) e assaltaram os convidados da cerimônia, na noite de sexta-feira, 15. De acordo com a polícia, pertences e um carro foram levados.

Câmeras de segurança registraram o momento da ação. As imagens mostram que os homens anunciaram o assalto quando os convidados começavam a se sentar após chegarem ao salão de festas. Todos se jogaram no chão e, alguns, tentaram se esconder sob as mesas.

Os assaltantes usavam máscaras e gorros. Eles levaram celulares, mochilas e outros pertences. A ação durou cerca de oito minutos.

Uma funcionária do buffet ficou sob poder de um dos criminosos, que a puxava pelo cabelo enquanto os comparsas retiravam os pertences dos convidados. Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) afirmou que a ocorrência foi atendida por equipes da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar, que iniciou as buscas pelos suspeitos.

Ainda durante a madrugada, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) localizaram o carro roubado de uma das vítimas, na zona norte da cidade. Ninguém foi preso até o momento.