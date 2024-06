Hospital do RN usa embalagem de bolo como máscara de oxigênio em bebê

- Foto: (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Hospital Municipal de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, improvisou uma embalagem de bolo como máscara de oxigênio em um bebê de três meses, internado com suspeita de bronquiolite. À imprensa, a gestão do município informou que a unidade hospitalar não é referência em urgência materno infantil e, por isso, não tem os equipamentos apropriados.

De acordo com o hospital, a criança, de 3 meses e 20 dias, deu entrada na unidade no sábado, 08, apresentando desconforto respiratório grave, congestão nasal, febre, rinorreia, vômitos e diarreia. Após aplicar a medicação, a equipe solicitou transferência do bebê para algum hospital com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e, enquanto o encaminhamento da criança não era realizado, a equipe médica precisou improvisar..



Para isto, a médica plantonista usou a embalagem de bolo para montar um leito semi-intensivo e atender à necessidade da criança, enquanto não era liberada a transferência para o leito de UTI.



Na manhã de terça-feira, 10, o bebê foi transferido para o Hospital Varela Santiago, em Natal, em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).