Ibá lança 1ª prêmio de até R$ 36 mil reais; veja como participar

Brasil é o maior produtor de celulose no mundo - Foto: Reprodução | Freepik

A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), entidade que representa o setor de árvores cultivadas para fins lucrativos, anuncia a 1ª edição do Prêmio Ibá de Jornalismo. Ao todo, serão distribuídos R$ 36 mil em prêmios, além de troféu e certificado aos três primeiros colocados nas categorias escrita, rádio, TV e veículo setorizado.

Quem ficar em primeiro lugar receberá R$ 4 mil, o segundo, R$ 2 mil, e o terceiro, R$ 1 mil. Ainda haverá quatro menções honrosas a reportagens regionais ou que tenham uma abordagem científica, que receberão R$ 2 mil cada.

Esta primeira edição do prêmio tem como tema central “O setor de árvores cultivadas como aliado no combate às mudanças climáticas”. Os jornalistas podem se inscrever até o dia 1º de outubro, desde que tenham sido publicados até a data estipulada, que ainda será divulgada. A divulgação dos finalistas, definida por uma comissão julgadora especializada, será em dezembro.

A ação, realizada em parceria com a Embrapa e entidades regionais de representação da indústria florestal, visa estimular a cobertura jornalística de qualidade sobre temas relacionados ao segmento. O prêmio foi nacionalizado pela Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (Apre) e também tem parceria de outras entidades regionais de representação do setor, como ABAF, Amif, Ageflor, Arefloresta, Florestar e Reflore.

Guia de Cobertura

O projeto do prêmio de jornalismo também prevê o lançamento, em agosto deste ano, do Guia de Cobertura Ibá, com dados sobre o setor e indicações de fontes que podem ajudar jornalistas no trabalho de apuração e reportagem.

Hoje, o Brasil é o maior produtor de celulose do mundo e o segundo maior produtor, atrás apenas dos Estados Unidos. O setor responde pela geração de 2,6 milhões de empregos diretos e indiretos em todo o Brasil.

Além disso, a agroindústria do país, planta, colhe e replanta em 9,94 milhões de hectares. A expansão dos cultivos tem ocorrido em áreas previamente antropizadas, substituindo pastos de baixa produtividade por plantios e manejos modernos. O setor também conserva outros 6,73 milhões de hectares de mata nativa.