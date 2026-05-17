Idoso dado como morto surpreende funcionários em funerária

Médica declarou morte de idoso em hospital - Foto: Reprodução

Um caso inusitado e assustador mobilizou equipes médicas e policiais no interior de São Paulo neste sábado, 16. Um idoso de 88 anos, que havia sido declarado morto em uma unidade de saúde, foi encontrado vivo dentro de uma funerária momentos antes dos procedimentos para o velório.



O episódio aconteceu após a vítima ser encaminhada da Santa Casa de Presidente Bernardes para uma funerária em Presidente Prudente. Funcionários do local perceberam que o homem ainda apresentava sinais vitais enquanto o corpo era preparado para a cerimônia de despedida.

Funcionários perceberam que homem respirava

Segundo informações da Polícia Civil, o idoso, morador da cidade de Emilianópolis, havia sido levado à Santa Casa de Presidente Bernardes após passar mal.



Na unidade, uma médica plantonista constatou a morte do paciente por insuficiência respiratória. Após a emissão da declaração de óbito, uma funerária foi acionada para realizar os procedimentos funerários.



O susto aconteceu já em Presidente Prudente. Funcionários da funerária notaram que o homem apresentava movimentos corporais e respirava normalmente. Diante da situação, o Serviço de Atendimento Médico de Emergência (Same) foi acionado imediatamente.

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Idoso foi levado novamente ao hospital

Após o atendimento inicial, o homem foi transferido para a Santa Casa de Presidente Prudente, onde permanece internado. Segundo as informações divulgadas até o momento, o quadro de saúde dele é considerado estável.



O caso foi registrado pela Polícia Civil, que apreendeu a declaração de óbito emitida anteriormente e abriu investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.



A ocorrência foi registrada como omissão de socorro e será investigada pela Delegacia de Presidente Bernardes. Até o momento, o nome da médica responsável pelo primeiro atendimento não foi divulgado pelas autoridades.



Em nota, a Santa Casa de Presidente Bernardes informou que não irá se manifestar antes da conclusão das investigações sobre o caso.