Indonésia pede pena de 12 anos para brasileira presa com cocaína

O Ministério Público da Indonésia solicitou que a brasileira presa por tráfico de drogas em janeiro deste ano cumpra uma condenação de 12 anos. A informação foi publicada pelo advogado da acusada, Davi Lira, nesta terça-feira, 23.

Identificada como Manuela Vitória de Araújo Farias, a suspeita de 19 anos saiu de Florianópolis para Bali, na Indonésia. Ela foi apreendida com aproximadamente três quilos de cocaína na bagagem, no dia 27 de janeiro, e segue presa no Presídio Feminino de Kerobokan.

Após o pedido, a defesa da brasileira ficou mais tranquila para a próxima sessão. A tendência é que Manuela Vitória escape da prisão perpétua e da pena de morte. “Partimos da premissa de que se a própria acusação não pleiteia pela pena capital [pena de morte], o juiz não vai dar ela de ofício”, disse Lira ao G1.

Segundo as leis da Indonésia, pessoas flagradas com drogas no território pode receber sentenças como pena de morte, prisão perpétua ou vários anos em regime fechado.