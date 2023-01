Influencer faz review do restaurante onde Bolsonaro gastou R$ 109 mil

Após ser divulgado os gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o cartão corporativo, algumas compras chamaram a atenção, com o uso de R$ 109 mil em um restaurante simples de Roraima. Com isso, o influencer Elso Junior, morador do estado, resolveu visitar o local e viralizou com uma postagem irônica (veja vídeo abaixo).

Os dados do uso do cartão corporativo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro perderam o sigilo conforme o mandato dele terminou e foram divulgados a pedido da agência Fiquem Sabendo, ganhando enorme repercussão na quinta-feira, 12.

Na postagem, que já ultrapassou 850 mil visualizações, o influencer Elso Junior, conhecido no Tik Tok, avalia um prato que comprou no Sabor de Casa por R$ 17. Ele diz que gostou do escondidinho, mas achou o macarrão meio sem graça. No final das contas, concluiu que a marmita valeu o preço que pagou e deu uma nota 7. "Vale R$ 17, mas não vale R$ 100 mil não", completou.

null Reprodução | Tik Tok

Gastos de Bolsonaro

Foram revelados os gastos do cartão corporativo de 2019 a 2022, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os pagamentos inusitados, há um gasto de R$ 109.266,00 no modesto restaurante Sabor de Casa Delivery, localizado no centro de Boa Vista (RR), em 26 de outubro de 2021. É a maior despesa com alimentação registrada em um cartão da Presidência durante o mandato de Bolsonaro. A quentinha no restaurante custa R$ 17.

Dos gastos de R$ 27,6 milhões realizados no período, praticamente metade (R$ 13,7 mi) se refere a hospedagem. Somente no Ferraretto Hotel, no Guarujá, cidade do litoral paulista, foi pago R$ 1,4 milhão. As diárias no local variam de R$ 436 a R$ 940. Outros gastos também chamam a atenção, como valores de R$ 9 mil pagos em lanchonetes e mais alguns milhares em padarias.